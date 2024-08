Angelino Jolie je bilo strah, da se ne bi mogla vživeti v vlogo Marie Callas

Izrazila je upanje, da bo počastila zapuščino dive, ki je umrla skoraj sama leta 1977, stara 53 let, po vrtoglavem življenju in karieri, ki pa ju je ne glede na vse zaznamovala velika žalost. "Žalostno je, želim si, da bi bila danes tukaj, da bi videla koliko ljubezni imajo ljudje do njenega življenje," je povedala Angelina Jolie, kateri je veliko skrbi pri snemanju filma povzročilo petje. "Vsi tukaj vedo, da sem bila strašno živčna. Skoraj sedem mesecev sem porabila za trening," je med drugim dejala zvezdnica.

Maria je po filmih Spencer o princesi Diani iz leta 2021 in Jackie o Jacqueline Kennedy iz leta 2016 zadnji v Larrainovi trilogiji filmov o ikoničnih ženskah. Kot je povedal režiser, je lahko Marie Callas "odigrala le zvezda, ki je večja od nje same". "Filma ne bi bilo brez Angeline," je dodal. Jolie je še dodala, da je pred snemanjem skoraj sedem mesecev vadila operno petje.

Premiero je v Benetkah doživel tudi dokumentarni film Riefenstahl režiserja Andresa Veiela, ki po pisanju nemške tiskovne agencije na pretresljiv način prikazuje, kako je nekdanja nacistična propagandna režiserka Leni Riefenstahl olepšala svojo zgodbo.

Film, ki ga je producirala Sandra Maischberger, odnos Riefenstahl do nacističnega režima prikaže na podlagi njene zapuščine. Veiel in Maischberger sta bila prva, ki sta imela do zapuščine dostop. Filmska ekipa je po pisanju dpa ustvarila srhljivo podobo ženske, katere prednostna naloga je bila uprizoriti samo sebe in ki je lagala in vztrajala pri perspektivah, ki so bile že zdavnaj zgodovinsko ovržene. "Bila je velika manipulatorka – in bila je igralka," je v Benetkah povedala Maischberger.