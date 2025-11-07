Angelski obraz z glasom heavy metalca

27-letna lepotica Ignacia Fernández je čez noč postala viralna senzacija. V sklopu tekmovanja za naziv Miss World Chile je presenetila z izvedbo heavy metal pesmi, pri kateri je pokazala svoj globok glas. Dualnost lepotice v dolgi toaleti, ki renči in kriči, je navdušila javnost.

"Metal glasba je temeljni del mene kot osebe in mojega življenja. Je zatočišče, vir moči in smisla. Zelo cenim priložnost, da sem lahko to izrazila na odru," je na svojem profilu na družbenem omrežju zapisala manekenka, ki je s sledilci delila posnetek nastopa. Dodala je, da je bila to odlična izkušnja, s katero je premaknila meje televizije in dokazala, da se ni treba bati predsodkov drugih.

"Končno nekdo razbija stereotipe o tem, kaj je ženstveno. Zelo navdihujoče je videti metal dekle v svetu tekmovanja," so se na spletu zvrstili komentarji, ki so lepotico označili za žensko svojih sanj. "Dokaz, da si lahko čudovita in ženstvena, a še vedno metalka," je bilo moč prebrati pod objavo nastopa, kjer so se našli tudi tisti, ki so bili nad videnim in slišanim šokirani: "Ne morem verjeti, da je to resnično. Mislil sem, da je umetna inteligenca."

Manekenka, ki zastopa regijo Las Condes v Santiagu, si je prislužila stoječe ovacije in mesto med 20 najboljšimi ter vstopnico za veliki finale, ki bo 9. novembra.