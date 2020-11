Angleška hiša Harryja in Meghan ima nove stanovalce

Princ Harry in Meghan Markle sta si ustvarila dom v Ameriki. Ker je po njunem odhodu čez lužo počitniška hiša Frogmore Cottage samevala, se bosta zdaj vanjo preselila princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank, ki pričakujeta prvi naraščaj.

icon-expand Meghan Markle in princ Harry FOTO: Profimedia

Princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank se bosta preselila v nov dom – hišo Frogmore Cottage v Windsorju, poroča People. "Frogmore je zasebna rezidenca princa Harryja in Meghan Susseških in vsi dogovori so njuna stvar," je za PEOPLE povedal tiskovni predstavnik Buckinghamske palače. Frogmore Cottage tako ostaja rezidenca Meghan in Harryja v Združenem kraljestvu, a bo dobila nove stanovalce. Vir je poudaril, da sta Meghan in Harry vesela, da lahko odpreta vrata svojega doma, v katerega se bo vselila Harryjeva sestrična Eugenie, ki z možem Jackom v začetku prihodnjega leta pričakuje dojenčka.

icon-expand Princesa Eugenie in Jack Brooksbank se bosta preselila. FOTO: Profimedia

The Sun, ki je prvi poročal o selitvi, je navajal vir, ki je povedal: "Selitveni kombiji so prišli pozno ponoči in izpraznili hišo. Vsekakor niso želeli, da bi jih videli. Praznjenje doma in predaja ključev sta precej močna znaka, da se Harry in Meghan ne nameravata vrniti. Zdi se, kot da sta 'počistila za seboj' in načrtujeta podaljšati bivanje v ZDA, mogoče celo za vedno. "

Eugenie in Jack sta prej živela v hiši Ivy Cottage v Kensingtonovi palači, vendar sta močno povezana z Windsorjem. Eugenie in Jack sta se poročila 12. oktobra 2018 v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, Eugeniejini starši, princ Andrew in Sarah Ferguson, pa živijo le nekaj kilometrov stran, v Royal Lodge v Windsor Great Parku. Tudi Eugeniejini stari starši, kraljica Elizabeta II. in princ Philip, živijo blizu, na gradu Windsor.