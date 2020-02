Angleška zvezdnica razkrila, da je zbolela za rakom na črevesju

Julie Walters je bila v filmih, kot so Mamma Mia!, Billy Elliot, Mary Poppins se vrača ...

Julii Walters, prejemnici zlatega globusa in oskarjevi nominiranki, so pred 18 meseci zdravniki odkrili, da je zbolela za rakom na črevesju. Igralka je najprej obiskala zdravnika zaradi prebavnih moten ter nelagodja v trebuhu, kasneje pa se je v zdravniško ordinacijo vrnila s še hujšimi simptomi – grde bolečine, zgaga in bruhanje.

Po računalniški tomografiji pa so jo napotili k želodčnemu kirurgu, ki ji je povedal, da je rak že v tretjem stadiju: "Šok. Najprej šok. Nato pa sem si rekla, da moram ostati pozitivna, še posebno, ko je kirurg rekel, da je rak ozdravljiv." V debelem črevesju so našli dve primarni rakavi tvorbi, nekaj zasevkov pa so našli tudi v bližnjih bezgavkah.

69-letno igralko je čakala kemoterapija ter operacija, ki zanjo ni bila lahka: "Kaj če se ne zbudim več, sem se vprašala," med operacijo so ji tako odstranili okoli 30 centimetrov črevesja.

Zaradi zdravljenja in okrevanja je zamudila kar nekaj snemanj, zdravniki pa so ji nato povedali veselo novico – da je ozdravljena. Kljub temu pa zvezdnica zdaj razmišlja o pokoju oziroma da bo film The Secret Garden, ki prihaja na velika platna aprila, najbrž njen zadnji.