Angleški igralec pogrešan v losangeleškem gorovju, iskanje ovira vreme

Policija je v izjavi za javnost potrdila igralčevo identiteto in pojasnila, da je bil Anglež za pogrešanega razglašen v večernih urah, v petek, 13. januarja, in da se je reševalna ekipa takoj odzvala ter pričela z iskalno akcijo. Ob tem so v izjavi pojasnili, da jih pri akciji močno ovira vreme in nevarnost snežnih plazov in da si zato pomagajo predvsem z droni in helikopterjem, ko jim vreme seveda to dopušča.

Policija je pojasnila še, da se bo iskanje na tleh začelo takoj, ko bo vreme to dopuščalo, ob tem pa opozorila, naj ljudje premislijo dvakrat in upoštevajo opozorila, preden se odpravijo na omenjeno pot. Le v zadnjih štirih tednih so od tam namreč prejeli kar 14 klicev na pomoč.