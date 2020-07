Angleški nogometaš Harry Kane z ženo pričakuje tretjega otroka

Harry Kane in Kate Kane, ki sta 19. junija praznovala prvo obletnico poroke, sta dobila najlepše darilo. Zakonca namreč pričakujeta tretjega otroka. Novico sta z oboževalci delila na Instagramu, kjer sta vsak na svojem profilu objavila fotografijo iz zabave, na kateri sta zbranim razkrila spol otroka. Kot kaže, želita javnost držati še malo v negotovosti, saj sta za zdaj še skrivnostna in nista razkrila, ali bo tudi v tretje deklica.

Fotografijo, na kateri lahko vidimo različne barve in velikosti balonov, sta opremila z rdečim in modrim srčkom ter oboževalce vprašala, kaj menijo, katerega spola je njun otrok. Nosečnica je na ta dan še posebej žarela, za to priložnost pa je nosila dolgo obleko z leopardjim vzorcem, v kateri je razgalila ramena. Videz je dopolnila s sandali, lase pa je imela spete v eleganten čop.