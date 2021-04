Angleški športniki v štiridnevni bojkot družbenih omrežij

Odločitev, da so se ob tretji uri popoldan za štiri dni odklopili iz družbenih omrežij, so najprej sprejeli v nogometnih krogih. Njihov razlog je zelo preprost, opozoriti želijo na porast zlorab na internetu, s tem pa pritegniti pozornost podjetij, ki naj zavzamejo bolj stroga stališča proti rasističnim in spolnim zlorabam. Nogomet pa ni edini šport, ki je podprl iniciativo, pridružila se jim je ragbijska zveza, kriket zveza in rugby liga.

Ob začetku bojkota družbenih omrežij, je izjavo za javnost podala Premier Liga. Zapisali so, da bodo še naprej opozarjali in pozivali k prenehanju diskriminatornih dejanj in zlorab, ki se dogajajo na družbenih omrežjih. Želijo si, da bi takšno ravnanje izginilo tako znotraj športa kot iz širše družbe. "Zavedamo se, da samo bojkot ne bo spremeil razmer, zato se bomo tudi v prihodnje aktivno zavzemali za spremembe v družbi," so še zapisali v izjavi.

Nogometaš Kalvin Phillips je zapisal: "Razočaran sem, da moramo sploh kaj takega početi. Družbena omrežja bi morala biti varen prostor za vse. Zares upam, da se bodo platforme tega problema lotile kot prioritete in izločile zlorabe iz svojega sistema. To je že zadosti velik problem družbe sploh, naredimo korak naprej in jih ustavimo na družbenih omrežjih."

Pred samim začetkom bojkota so mnogi športniki na svojih družbenih omrežjih zapisali, zakaj se pridružujejo bojkotu in kaj ta sploh pomeni. Nogometni klubi pa so potemnili logotipe in jih zamenjali z opozorili o zlorabah.

Nogometnim krogom pa so se pridružili tudi številini drugi športniki in delavci v športu. Prav tako so se jim pridružili ženski klubi in nogometne lige. Bojkot so podprla tudi nekatera podjetja, ki so tudi glavni sponzorji v nogometu, rugbyju in kriketu in športni mediji. Bojkot se je tako razširil še med angleške kolesarje, konjske dirkače, hokejiste in tenisače na travi. Podprla sta ga tudi princ William , ki je predsednik nogometne zveze in dirkač formule ena, Lewis Hamilton .

Nogometaši se takšne akcije izven igrišča niso lotili prvič. Pred dvema letoma so se namreč združili v kampanji #Enough (Dovolj) , ki je trajala 24 ur, njen namen pa je bil prav tako opozoriti na zlorabe na internetu. A kampanja ni bila dovolj. Nekateri klubi so morali tako daleč, da so podali prijave celo na policijo, saj so bili njihovi igralci žrtve resnih zlorab.

Športniki, ki so se bojkotu pridružili, so si v izjavah enotni; da je to velik korak naprej v prepoznavanju problematike, da bo imel velik vpliv tudi da ostala podjetja, predvsem pa opozarjajo, kako pomembno je to za mlajše generacije, ki svoja življenja praktično živijo na družbenih omrežjih. Veliko izmed njih jih je že izkusilo takšne ali drugače zlorabe na družbenih omrežjih. Nogometaš Anton Ferdinand je celo pozval britansko vlado, naj se tudi oni zavzamejo za boj proti zlorabam na družbenih omrežjih.

Hamilton je ob tem dejal: "Popolnoma podpiram to iniciativo in če s tem pomagam, da bodo vse te platforme prevzele odgovornost in naredile nekaj v zvezi s težavo, potem še toliko bolj vesel. Ponosen sem, da se je pridružilo toliko organizacij, nisem pa prepričan, zakaj se ni pridružila tudi Formula 1."

Zveza profesionalnih nogometašev je takrat izvedla preiskavo in našla 56 zelo agresivnih objav na omrežju Twitter samo v mesecu novembru. Prijavili so jih tudi platformi, a ta se ni zadosti angažirala, saj jih je še danes vidnih 31.

Tudi klub Manchester United je izvedel svojo raziskavo in objavil svoje izsledke. Ugotovili so, da so se zlorabe njihovih nogometašev povečale za 350 odstotkov, med septembrom 2019 in februarjem 2021 pa so našteli 3 300 objav, ki so žalile njihove nogometaše.

Po raziskavi enega izmed britanskih športnih medijev, je vsak tretji nogometaš že bil žrtev zlorabe na družbenem omrežju.

Na bojkot so se že odzvali na platformi Facebook, ki je hkrati lastnik Instagrama. Sporočili so, da so predani temu, da sledijo in brišejo žaljive komentarje in zlorabe, Instagram pa je prejšnji teden dobil novo orodje za prepoznavo žaljivih vsebin. Twitter pa je v svoji izjavi zapisal, da se prav posebej posvečajo prav zlorabam v nogometu. Izbrisali naj bi 7 000 tweetov na območju Velike Britanije, povezanih z nogometom in so bili žaljive narave.