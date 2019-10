Anistonova in DeGeneresova pritegnili pozornost s poljubom

Ellenin poljub z moškim je vsekakor pritegnil pozornost, saj je znano, da je voditeljica istospolno usmerjena in da je že več kot 10 let poročena z igralko Portio De Rossi . DeGeneresova je zdaj postregla z novim 'televizijskim' poljubom, ki je sledil kmalu zatem, ko jo je Anistonova vprašala, kako se je počutila, potem, ko je izmenjala poljub z moškim. ''Kako je bilo? Si uživala? Si imela tremo? Ti je bilo na nek način všeč?,''je zanimalo 50-letno igralko, Ellen pa se je odgovoru izognila z vprašanjem:''Je to nekaj, kar te bo vzburilo? Zakaj te to tako zanima?'' Nato je dodala: ''Kdaj si se ti nazadnje poljubila z dekletom?''

''To so želeli videti, na to so čakali leta!''

Kmalu zatem sta se približali ena drugi in izmenjali poljub na usta, po katerem je zbrana publika navdušeno zaploskala, voditeljica pa je v smehu dejala: ''To so želeli videti, na to so čakali leta!''

Poljub je Anistonova opisala kot''lepo izkušnjo'', voditeljici pa namenila kompliment: ''Imaš zelo mehke ustnice.'' DeGeneresova ji ni ostala dolžna in je odvrnila:''Ti tudi, zato počnem, kar počnem. Nobenih brazgotin od britvic, le mehke ustnice.''