Anistonova na večerjo povabila tudi bivšega soproga

Prebivalci ZDA so praznovali enega svojih največjih in najpriljubljenejših praznikov – zahvalni dan. Za slednjega je značilno preživljanje časa z družino in priprava tradicionalne ameriške 'zahvalne' večerje, na kateri praviloma ne sme manjkati pečen puran.

Zvezdnica Jennifer Aniston se je priprave zahvalne večerje lotila z dozo humorja in po 'izzivu' televizijskega voditelja Jimmyja Kimmela pripravila tudi mehiške enčilade. Slednje načeloma niso tipična jed ameriške zahvalne večerje, zato je Anistonova ob dodatnem kuharskem izzivu ob jedi zapisala, da so to ''Jimmyjeve je**ne enčilade.''