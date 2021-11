Anistonova Paulu Ruddu čestitala za naziv 'najbolj seksi moški leta'

52-letna prejemnica zlatega globusa Jennifer Aniston je svojemu dolgoletnemu prijatelju in kolegu Paulu Ruddu čestitala za laskavi naziv "najbolj seksi moški leta", ki mu ga je podelila revija People.

"To me zelo veseli. To smo od nekdaj vedeli, ampak Paul Rudd je zdaj po mnenju revije People uradno postal najbolj seksi moški na svetu!" je zapisala Anistonova in delila videoposnetek z Ruddovega fotografiranja za omenjeno revijo.