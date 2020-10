Anistonova poziva sledilce, naj ne glasujejo za Kanyeja Westa

"Moj glas gre Joeju Bidnu in Kamali Harris ," je ob objavi na Instagramu zapisala Jennifer Aniston . "Glasovala sem in to storila zgodaj. Zanju sem glasovala, ker je država trenutno bolj razdeljena kot kdajkoli prej. Trenutno nekaj moških na oblasti odloča, kaj ženske lahko in česa ne smejo početi z lastnim telesom. Naš sedanji predsednik se je odločil, da rasizem ni vprašanje. Znanost je večkrat javno prezrl ... Preveč ljudi je umrlo."

"Zahtevam, da resnično premislite, koga bodo volitve najbolj prizadele, če ostanemo na poti, na kateri trenutno smo. To so lahko vaše hčere, skupnost LGBTQ+, naši temnopolti bratje in sestre, starejši z zdravstvenimi težavami ter vaši bodoči otroci in vnuki (ki bodo zadolženi za reševanje sveta, za katerega naše vodstvo ne verjame, da je pred preizkušnjo)."

"Vse to ne leti na enega kandidata ali eno samo težavo. Gre za prihodnost te države in sveta. Glasujte za enakopravne človeške pravice, ljubezen in spodobnost. Pripis – ni smešno glasovati za Kanyeja. Ne vem, kako naj drugače povem. Prosim, bodite odgovorni."