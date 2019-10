Anistonova priznala, da ni prvič na Instagramu: v preteklosti 'zalezovala' prek lažnega profila

50-letna igralka Jennifer Aniston , ki je pred kratkim postala članica tako imenovane Instagram skupnosti in s svojim uradnim profilom razveselila več kot milijon oboževalcev, je v pogovorni oddajiJimmy Kimmel Live!voditelju priznala, da tokrat ni prvič na omenjeni spletni platformi in da ji je Instagram v resnici bližje, kot bi si marsikdo mislil. Povedano drugače – igralka, ki je dolgo veljala za Instagramu najbolj nenaklonjeno zvezdnico, je v resnici pred odprtjem uradnega računa preizkusila 'teren' z lažnim profilom.

''No, ja, v resnici je šlo za 'zalezovalski' profil,'' je priznala voditelju in nadaljevala: ''ko sem se poigravala z idejo, da bi si ustvarila profil na Instagramu, sem ugotovila, da moram najprej pomočiti prst v bazen družbenih omrežij, da bi lahko ta svet bolje razumela.'' Od tega, da je želela Instagram zgolj preizkusiti, lahko danes z gotovostjo reče, da je postala prvakinja omenjene platforme. Ne le, da je njen račun za nekaj časa 'podrl' Instagram, temveč je postavil tudi nov Guinessov rekord, saj je najhitreje dosegel milijon sledilcev. Potem, ko je njenemu uradnemu profilu v zgolj petih urah in 16 minutah začelo slediti milijon oboževalcev, je s prvega mesta izpodrinila kraljeva zakoncaMeghan Markle in princa Harryja.

S svojim profilom se je že začela poigravati in po objavljeni fotografiji igralske zasedbe legendarne serijePrijatelji ter zabavnem videu, s katerim je sporočila, da ni imela namena 'podreti' Instagram, je delila objavo 'prej in potem', kjer je na eni od objavljenih fotografij pokazala, kako je izgledala kot deklica.