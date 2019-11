Anistonova svetovala McConaugheyju glede uporabe Instagrama

Potem, ko si je igralka Jennifer Aniston končno ustvarila profil na Instagramu in zaradi hitrega naraščanja sledilcev povzročila sesutje priljubljenega družbenega omrežja, je tudi igralec Matthew McConaughey sledil njenim stopinjam. Za svoj 50. rojstni dan si je namreč tudi on ustvaril Instagram profil, saj z oboževalci želi deliti, kdo v resnici je.

V nedavnem intervjuju so Jennifer tako vprašali, če je imela ona kaj s tem, da si je Matthew ustvaril profil in v šali je odgovorila: "Sem bila njegov navdih? Ljudje, zdaj pa sem dosegla kar nekaj neverjetnih stvari." Anistonova pa je igralcu tudi svetovala glede uporabe družbenega omrežja, in sicer naj se zabava in naj mu ne pride do živega.