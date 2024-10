Anja Rupel o novi pesmi: 'Ljubezen je gonilna sila življenja'

Po duetu Gdje je ljubav, ki ga je posnela s hrvaškim pevcem in vsestranskim ustvarjalcem, Bojanom Jambrošičem, je Anja Rupel izdala še slovensko različico skladbe z naslovom Brez ljubezni 2024. Besedilo, ki ga je napisala Anja,"govori o ljubezni, kot gonilni sili življenja, kot temelju vsakega odnosa. Brez ljubezni odnos ne more obstati." Glasba je delo Aleša Klinarja, aranžma pa je prispeval Miha Gorše. Za make up je ponovno poskrbela Vanja Djuran, za stiliranje pa Sašo Radovič, s katerim Anja sodeluje že več kot 20. let.