Anna Faris na skrivaj skočila v zakon

Pravijo, da gre v tretje rado, in to velja tudi za igralko Anno Faris, ki je že tretjič stopila pred oltar. 44-letna igralka, nekdanja soproga igralca Chrisa Pratta, in njen zaročenec Michael Barrett sta si namreč na skrivaj izmenjala poročne zaobljube. Veselo novico pa je potrdila kar zvezdnica sama.

icon-expand Anna Faris in Michael Barrett sta se poročila na skrivaj. FOTO: Profimedia

Igralka Anna Faris in direktor fotografije Michael Barrett sta poročena. 44-letnica je svoj stan naznanila v svojem podcastu Unqualified, v katerem je med drugim povedala: "Moj zaročenec je zdaj moj mož. Ja, pobegnila sva. Bilo je čudovito." Povedala je še, da se je poročila na sodišču v državi Washington, podrobnosti poročnega obreda s 51-letnim Michaelom Barrettom pa ni razkrila. Paparaci so novopečeno nevesto na ulici že ujeli s poročnim prstanom na roki. Novico, da sta zaročena, je za Us magazine januarja lani potrdila Annina igralska kolegica Allison Janney. "Da je zaročena, vem že kar nekaj časa," je povedala na premieri filma Troop Zero. "Šla sem v njeno sobo, da bi vadili besedilo, in potem sem ji rekla: 'Je to prstan?'" se je takrat spominjala Allison.

Pojasnila je še, da Anna novice verjetno ni želela obešati na veliki zvon in je čakala, da bodo njeni bližnji sami ugotovili, da z Michaelom načrtujeta poroko: "Mislim, da je čakala, da bi vsi opazili. To je to. Bilo je zabavno."

icon-expand Paparaci so Anno Faris že ujeli s poročnim prstanom na roki. FOTO: Profimedia

Anna in Michael sta se v razmerje spustila leta 2017, potem ko sta skupaj sodelovala pri filmu Moj lažni mož (Overboard). Prvič so ju skupaj opazili septembra istega leta, mesec dni po tem, ko sta Anna in njen nekdanji mož Chris Pratt po osmih letih zakona naznanila, da se razhajata. Za Anno je to že tretji zakon: štiri leta je bila poročena z igralcem Benom Indro, nato pa osem let z igralcem Chrisom Prattom, s katerim ima 8-letnega sina Jacka. Tudi Chris je v tem času našel novo ljubezen. Njegovo srce bije za Katherine Schwarzenegger, hčerko slavnega igralca, bodibilderja in nekdanjega guvernerja Kalifornije Arnolda Schwarzeneggerja. Leta 2019 sta se poročila, lani pa sta se razveselila hčerke.