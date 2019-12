Anna Faris skoraj žrtev ogljikovega monoksida

34-letna igralka Anna Faris se je skupaj s svojo družino znašla tik pred tragedijo. Skupaj s preostalimi 12 člani družine so za praznovanje zahvalnega dne najeli hišo v gozdu v Kaliforniji, ki pa se je izkazala za nevarno.

Na Twitterju se je zvezdnica zahvalila gasilcem območja okoli jezera Tahoe."Nisem popolnoma prepričana, kako naj izrazim svojo hvaležnost gasilskim enotam jezera Tahoe – rešili so nas ogljikovega monoksida. Naša zgodba je smešno dramatična, ampak sem sedaj zelo srečna," je zapisala igralka.

Med praznovanjem so o slabem počutju potožili nekateri člani družine, a so predvidevali, da gre le za slabo počutje zaradi visoke nadmorske višine. Po diagnozi zdravnikov pa so ugotovili, da je glavni krivec za njihovo stanje ogljikov monoksid, ki je bil prisoten v najetem domu. Po testiranju zraka v prostorih je bila vrednost nevidnega plina kar šestkrat višja od najvišje priporočene ravni.