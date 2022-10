Anna Faris znanega režiserja obtožila spolnega nadlegovanja

Anna Faris je v podkastu Unqualified povedala, da je režiser Ivan Reitman na snemanju komedije Moja super punca nanjo kričal, zaradi česar je bila jezna, ponižana in prizadeta. "Tudi po zadnjici me je udaril. To je bil čuden trenutek," je še dejala. Gostja podkasta Lena Dunham jo je nato vprašala, ali se ni takrat nihče postavil zanjo in preprečil neprimerno vedenje in nadlegovanje. "Ne, to je bilo leta 2006," je odgovorila Anna in s tem dala vedeti, da se je vse to dogajalo pred Me Too gibanjem.