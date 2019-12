Anne Hathaway drugič postala mama?

Po spletu so zaokrožile fotografije Anne Hathaway skupaj z njenim možem Adamom Shulmanom in triletnim sinom Johnathanom , na fotografiji pa je najbolj presenetila otroška lupinica. 37-letna igralka je svojo nosečnost naznanila poleti na Instagramu, kjer je priznala, da je imela velike težave z zanositvijo.

Novembra je objavila zadnjo fotografijo nosečniškega trebuščkana Instagramu, ob objavi pa je zapisala: "V tem rojstnodnevnem tednu čutim zelo veliko ljubezni! Vsem bi se rada zahvalila za rože, knjige, čokolade in voščilnice ter kristale in druge fantastične dobrote in kar je najpomembnejše, bi se rada zahvalila Bogu, da mi je omogočil, da imam danes lepe lase. Zelo sem hvaležna za to."