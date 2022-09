Anna Kendrick: Bila sem psihično in čustveno zlorabljena

"Ko ti oseba, ki jo ljubiš, govori, da ne vidiš realne slike življenja, da si nemogoč in da se stvari, za katere misliš, da se dogajajo, ne dogajajo, postane tvoje življenje zelo zmedeno," je za revijo People povedala 37-letna igralka. Anna Kendrick svojega nekdanjega fanta sicer ni želela poimensko izpostaviti.

Zvezdnica filmov Prava nota je okrevanje po čustveni in psihični zlorabi označila za najtežjo nalogo v svojem življenju. "Čeprav sem sčasoma spoznala, da so se stvari, o katerih so mi govorili, da niso resnične, bile resnične, je zdravljenje tovrstnega nasilja zame še vedno izziv," je priznala. Anna je dodala še, da je njeno telo namreč še vedno ranjeno in prepričano, da je za vse kriva sama.