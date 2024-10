Anna Kendrick: Jaz sem ženska, ki nima otrok, imam pa mačke

Anna Kendrick je že dolgo odkrita in iskrena glede svojih občutkov o materinstvu in otrocih. "Materinstvo ni zame," je zapisala v svoji knjigi spominov Scrappy Little Nobody, ki je izšla leta 2016, in priznala, da si ne želi otrok. Pred kratkim je v intervjuju za ameriške medije ponovno spregovorila o tej temi.

"Nedavno sem razmišljala o povedi, ki jo pogosto izgovarjajo moški, ko razpravljajo o njihovi želji po otrocih. Pogosto slišim, da rečejo: 'Ja, morda nekega dne, nekaj otrok, ki bodo tekli naokoli.' Mislim, da še nikoli nisem slišala ženske, da bi to rekla," je povedala igralka in nadaljevala:"Zdi se mi, da si moški, ko izgovori to poved, že predstavlja, kako ob koncu delovnega dne pride domov, odloži svojo torbo, si pripravi koktajl, zunaj pa ga čaka ženska v elegantni obleki in nekaj otrok, oblečenih v belo, ki se podijo naokoli."

Zvezdnica je pojasnila, kaj jo pri tem močno moti: "Kot da bi slišala moža reči, da želi pomagati z otroki, medtem ko imata oba starša veliko dela." Hkrati priznava, da želi svoje občutke pogosto deliti s prijateljicami, ki so mame, ampak se ji ne zdi, da sodi v pogovor o otrocih in materinstvu. "Vedno želim nekaj povedati, potem pa si rečem, da sem ženska brez otrok, ki ima samo mačke," je dejala. Pred časom je igralka v intervjuju razkrila:"Nikoli ne razmišljam o tem, da bi imela otroke." Po tem, ko si je kupila mačko, pa je povedala: "Zakaj bi mi kdo zaupal otroka?"