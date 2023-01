Anna Kendrick o spominih na snemanje Prve note: To je bila travmatična izkušnja!

Najbolj jo je zmotilo, da so se na snemanju konstantno spreminjale stvari. "Spreminjala se je glasba, kar je pomenilo, da se je sproti spreminjala tudi koreografija," je povedala za revijo Heat in dodala, da je bilo pomnjenje koreografije za igralce z vsakim nadaljevanjem vedno težje, saj so se starali. "Naši možgani so propadali," se je pošalila.