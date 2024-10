Anna Kendrick: Več let si nisem priznala, da sem v nasilni zvezi

Igralka Anna Kendrick je nedavno spregovorila o nasilni zvezi, v kateri je bila sedem let, a je potrebovala dalj časa, da je prepoznala znake, kaj se v resnici dogaja v njenem razmerju. 39-letnica je v podkastu Call Her Daddy z javnostjo odkrito spregovorila, kako se ni zavedala, da je njen nekdanji partner, čigar identitete ni razkrila, postajal vedno bolj nasilen, sama pa je sprva domnevala, da je vzrok za njune težave ona.

"Brala sem članke o tem in si govorila, da to ne zveni kot to, kar se mi dogaja. Nato sem si priznala, da so določene stvari podobne kot v člankih, a ne zares vse. Sprememba se je zgodila čez noč in je vse skupaj trajalo približno leto dni. Ni bilo običajno. Bolj je bilo podobno kuhanju žabe v vroči vodi," je obnašanje nekdanjega partnerja opisala igralka.