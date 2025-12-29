Anna Kournikova delila fotografijo vseh štirih otrok

Anna Kournikova in Enrique Iglesias sta se pred dnevi razveselila četrtega otroka. Pevec in nekdanja teniška igralka sta veselo novico takrat sporočila na družbenem omrežju, 44-letnica pa je svoje sledilce zdaj presenetila z objavo fotografije, na kateri so vsi štirje njuni otroci, ob njej pa pripisala: "Moji sončki."
Med komentarji so se kmalu oglasili številni oboževalci, ki so paru čestitali za dojenčka, katerega imena in spola javnosti še nista razkrila, na fotografiji pa njuni trije starejši otroci božajo najmlajšega člana. "Popolni so! Čestitke!" je zapisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Čestitke mojemu najljubšemu paru! Čudovita fotografija!"
50-letnik in 44-letnica sta v zvezi od leta 2001, ko sta se spoznala med snemanjem Iglesiasovega videospota za pesem Escape. V javnosti so se ugibanja o njeni ponovni nosečnosti pojavila maja letos, ko se ni udeležila moževega koncerta v Španiji, kjer je nastopil po šestih letih premora. Da pričakujeta četrtega otroka in se ga zelo veselita, je takrat potrdil vir blizu para. Zvezdnika imata še 8-letna dvojčka Nicholasa in Lucy ter 5-letno hčerko Mary.
