Tuja scena

Anna Kournikova delila fotografijo vseh štirih otrok

Miami, 29. 12. 2025 09.01 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Anna Kournikova

Nekdanja teniška igralka Anna Kournikova, ki je s pevcem Enriquejem Iglesiasom v zvezi od leta 2001, je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri so vsi štirje njuni otroci, in tako presenetila javnost. Zvezdniški par, ki sicer skrbno skriva zasebnost, je pred dnevi potrdil, da se je družina povečala za novega člana.

Anna Kournikova in Enrique Iglesias sta se pred dnevi razveselila četrtega otroka. Pevec in nekdanja teniška igralka sta veselo novico takrat sporočila na družbenem omrežju, 44-letnica pa je svoje sledilce zdaj presenetila z objavo fotografije, na kateri so vsi štirje njuni otroci, ob njej pa pripisala: "Moji sončki."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med komentarji so se kmalu oglasili številni oboževalci, ki so paru čestitali za dojenčka, katerega imena in spola javnosti še nista razkrila, na fotografiji pa njuni trije starejši otroci božajo najmlajšega člana. "Popolni so! Čestitke!" je zapisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Čestitke mojemu najljubšemu paru! Čudovita fotografija!"

Preberi še Enrique Iglesias in Anna pozdravila četrtega otroka

50-letnik in 44-letnica sta v zvezi od leta 2001, ko sta se spoznala med snemanjem Iglesiasovega videospota za pesem Escape. V javnosti so se ugibanja o njeni ponovni nosečnosti pojavila maja letos, ko se ni udeležila moževega koncerta v Španiji, kjer je nastopil po šestih letih premora. Da pričakujeta četrtega otroka in se ga zelo veselita, je takrat potrdil vir blizu para. Zvezdnika imata še 8-letna dvojčka Nicholasa in Lucy ter 5-letno hčerko Mary.

anna kournikova enrique iglesias družina pevec teniška igralka otroci fotografija

Brigitte Bardot in njen buren odnos s sinom: Ni želela otrok

Prelepa Soča
29. 12. 2025 10.18
Koliko tvojih pa je od doseda, to se raje vprašaj, če jih še nimaš, se pa takrat, ko jih boš imel, vprašaj
Odgovori
0 0
ptuj.si
29. 12. 2025 09.22
Je keri od Sashe?
Odgovori
-1
1 2
