Anna Kournikova prvič po dveh letih javno opažena na invalidskem vozičku

Nekdanjo teniško zvezdnico Anno Kournikovo so opazili v javnosti, prvič po skoraj dveh letih. Športnica je bila na invalidskem vozičku, kar je povzročilo ogromno skrbi med njenimi oboževalci. 43-letnica, ki ima tri otroke s pevcem Enriquejem Iglesiasom se je pred dnevi, sodeč po fotografijah, ki jih je pridobil New York Post , nahajala v nakupovalnem središču.

Kournikovi, ki je nosila ortopedski škorenj in črno trenirko, sta se med izletom pridružili sedemletna hči Lucy in štiriletna hči Mary. Skupaj s pevcem imata še sina Nicholasa, Lucyjinega brata dvojčka. Čeprav ni jasno, kako in kdaj se je poškodovala, je ohranila ležernost s črno trenirko, ki jo je kombinirala z malo nakita in črnimi sončnimi očali. Njeni hčerki, ki ju je zadnja tri leta držala stran od oči javnosti, sta nosili ujemajoče se bele majice s kavbojkami in rožnatimi obuvali. Kournikova se je pri 21 letih upokojila zaradi pogostih poškodb. Profesionalno je igrala tenis osem let, preden je zaključila svojo kariero. Kljub slavi svoje otroke zvezdnika vzgajata v zelo zasebnem okolju.

49-letni Iglesias in zvezdnica sta svoje razmerje ohranila dokaj zasebno, odkar sta se spoznala na snemanju njegovega videospota Escape leta 2001. V intervjuju za People leta 2023 se je Iglesias spomnil njunega srečanja. Odraščanje v soju žarometov jima je pomagalo postaviti trdne temelje za njuno razmerje. "Videoposnetek mi je spremenil življenje na načine, o katerih sploh nisem razmišljal," je Iglesias dejal o srečanju s svojo dolgoletno partnerko in dodal: "Ko sva se srečala - čeprav je prišla iz sveta športa - sva se na neki način povezala. Vedela je, kakšen je moj svet. Jaz sem nekako vedel, kakšen je njen svet. Tako da je to razumevanje zelo pomagalo."

Kljub temu da sta skupaj 24 let, se nista nikoli poročila. Vendar pa Anna na svojih družbenih omrežjih uporablja tudi njegov priimek.