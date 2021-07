Anna Wintour bo tretjič babica

Katherine Shaffer oziroma Bee, kot jo kličejo že od malih nog, je v veselem pričakovanju. Anna Wintour bo tako še tretjič postala babica, piše Page Six. Za Bee in njenega moža Francesca Carrozzinija, ki je sin urednice italijanskega Vogua, je to prvi otrok. Vir blizu 33-letnice je povedal, da zakonca že komaj čakata, da se jima pridruži nov družinski član.