Anna Wintour je bila do svojih sodelavcev kruta in neizprosna

André Leon Talley, ki je bil modni urednici zelo blizu, je izdal knjigo, v kateri je razkril temačne skrivnosti Anne Wintour. Zapisal je svojo resnico, ki je presenetila predvsem s tem, da glavni urednici revije Vogue moda ne pomeni prav veliko, temveč sta njeni strasti zgolj pridobljena pozicija ter občutek moči.

Dolga leta je bil desna roka slavne modne poznavalke, zdaj pa je izdal avtobiografijo, v kateri Anno Wintour obtožuje emocionalnega nasilja nad zaposlenimi."Modne zgodbe so kot pravljica,"je Talley situacijo slikovito opisal, "a v vsaki pravljici so tudi mračni dogodki". V knjigi The Chiffon Trenches, ki jo je pravkar objavil, je Wintourjevo opisal kot hladno in preračunljivo vodjo, ki je prizadela premnoge sodelavce in uničila kariere številnih modnih oblikovalcev.

icon-expand Anna Wintour se po besedah nekdanjega kolega do svojih sodelavcev obnaša hladno in nečloveško. FOTO: Reuters

"Ta biografija je moja resnica, moj doprinos modnemu svetu in dejstvu, da sem tudi jaz ta svet spremenil. Zato pišem tudi o tem, kako je Anna podcenjevala moje delo. Star sem 71 let in napisal sem svojo resnico,"je povedal Talley. Sam je cenjen ljubitelj mode, ki je prvi prišel do intervjuja z Michelle Obama, ko je ta postala prva dama Združenih držav Amerike. Prijateljuje s številnimi slavnimi modnimi oblikovalci celega sveta in je po njegovih besedah edini, ki je imel pogum Anni Wintour povedati, da ji obleka ne pristaja.

icon-expand Andre Leon Talley je poznan tudi kot sodnik v šovu Ameriški top model. FOTO: Profimedia