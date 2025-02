Anna Wintour kralju: Ne bom prenehala z delom

Urednica revije Vogue Anna Wintour je po pročanju BBC -ja kralju Karlu III. ob prejemu nagrade v Buckinghamski palači odločno povedala, da ne bo prenehala delati. Glavna urednica revije Vogue z najdaljšim stažem je bila nagrajena s častnim nazivom Companion of Honour za svoje zasluge na področju mode. Imenovana je bila že na podelitvi kraljevega rojstnega dne leta 2023 in se v izbrani družbi pridružila dami Judi Dench , siru Eltonu Johnu , Davidu Hockneyju in siru Paulu McCartneyju . "Še bolj sem prepričana, da moram še veliko doseči," je dejala.

Anna, oblečena v Alexandra McQueena, je novinarjem v torek povedala, da je bila "popolnoma presenečena in prevzeta", ko je prejela svoje drugo priznanje v Buckinghamski palači. Leta 2017 jo je kraljica Elizabeta II. odlikovala z nazivom dame za njen prispevek k modi in novinarstvu."Nazadnje, ko sem bila tukaj, mi je kraljica dala medaljo in obe sva se strinjali, da sva svoje delo opravljali zelo dolgo, nato pa me je njegovo veličanstvo danes zjutraj vprašalo, ali to pomeni, da bom nehala delati, in odločno sem rekla, ne," je priznala.

Prejšnji mesec ji je nekdanji predsednik ZDA Joe Biden v Beli hiši podelil predsedniško medaljo svobode – najvišje ameriško civilno odlikovanje. 75-letnica je ena najpomembnejših akterk v modi in urednica Voguea že od leta 1988. Med drugim je dobrodelnim organizacijam pomagala zbrati več kot 19 milijonov evrov za raziskave aidsa. Od leta 1995 organizira letno zbiranje sredstev Met Gala v New Yorku, zbirala pa je tudi denar za britanske umetniške organizacije po zmanjšanju financiranja leta 2022.