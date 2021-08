Anna Wintour na večerji z Billom Nighyjem: sta se še bolj zbližala?

71-letna Anna Wintour in Bill Nighy sta si privoščila večerjo v restavraciji Pierluigi v Rimu. Ekskluzivne fotografije njunega druženja je objavil britanski Daily Mail, Bill pa na 'zmenek' ni prišel praznih rok, ampak je Anno presenetil z rdečimi vrtnicami.

Glede na to, da se poznata že vrsto let, je bila večerja verjetno zgolj prijateljske narave. Mogoče pa se je njuno prijateljstvo že razvilo v kaj več in sta se po Annini lanski ločitvi še bolj zbližala. Med večerjo sta bila oba videti srečna in sproščena in sta več kot očitno uživala v družbi drug drugega.

Zvezdnica je za to priložnost izbrala belo obleko s cvetličnim vzorcem in visokim ovratnikom. Po vseh teh letih pa še vedno prisega na isti slog frizure, in sicer je tudi tokrat nosila pričesko na paža, ki ji je zvesta vse od najstniških let. Medtem pa je njen spremljevalec nosil sive hlače in belo srajco, celotni videz pa je dopolnil s črnim suknjičem in očali.

Govorice o Anni in Billu sicer krožijo že vse od leta 2010, ko sta se skupaj pojavljala na številnih modnih revijah, v gledališčih ter restavracijah v Londonu in New Yorku. Bill se nikoli ni spuščal v debate glede svojega odnosa z Anno oziroma glede tega, ali so se med njima pojavile tudi iskrice ljubezni. Leta 2015 je zgolj dejal: "Seveda nimam ničesar za povedati o tej temi. Veliko je govoric o meni in verjetno o Anni Wintour."