Anna Wintour povedala, kaj si resnično misli o Hudičevki v Pradi

Los Angeles, 11. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Vse odkar je leta 2006 izšel film Hudičevka v Pradi, Anna Wintour ni pogosto komentirala lika Mirande Priestly (v upodobitvi Meryl Streep), ki naj bi ga navdihnila prav dolgoletna urednica revije Vogue.

Anna Wintour, ki je v začetku poletja sestopila s položaja glavne urednice Vogua, je odkrito spregovorila, kaj si misli o filmu Hudičevka v Pradi. Gre namreč za film, v katerem je Meryl Streep odigrala vlogo Mirande Priestly - vloge, ki naj bi jo navdihnila prav Wintour.

Anna Wintour in Meryl Streep
Anna Wintour in Meryl Streep FOTO: AP

Čeprav v preteklosti ni želela govoriti o tem, pa je v enem od nedavnih pogovorov dejala, da pred premiero ni "imela pojma, o čem govori film". "Najprej, v njem igra Meryl Streep, kar je fantastično. Potem pa sem si šla ogledat film in se mi je zdel zelo všečen. Bil je zelo smešen," je povedala. Ob tem je pohvalila tudi ostale igralke, češ da so v filmu neverjetne. 

To sicer ni prvič, da je Wintour komentirala omenjeni film. Leta 2009 je Davidu Lettermanu povedala, da gre za fikcijo. "Kar mi je bilo pri filmu všeč, je to, da je prikazal trdo delo, ki je vloženo v ustvarjanje revije," je povedala tedaj.

Zgodbo je napisala Lauren Weisberger, ki je pri Voguu delala kot Wintourina osebna asistentka. Streep si je za vlogo prislužila eno od številnih nominacij za oskarja. Trenutno poteka snemanje nadaljevanja uspešnice iz leta 2006. 

