Anna Wintour se po dvajsetih letih zakona ločuje

Po dveh desetletjih skupnega življenja sta se Anna Wintour in Shelby Bryan odločila tudi uradno zaključiti svojo skupno pot. Med legendarno urednico revije Vogue in njenim nekdanjim partnerjem naj bi škripalo že dlje, vplivni par se namreč v javnosti ni pojavil že kar nekaj časa, s tem sta spodbudila govorice, da se zakonu bliža konec. Sedaj sta sporočila, da se ločujeta.

Čeprav ni jasno, kaj je povzročilo razvezo, čeprav so vse glasnejše govorice, da naj bi se Shelby vrnil k nekdanji ženi Katherine Bryan. Njegova nekdanja soproga je namreč postala vdova leta 2015, ko ji je umrl mož, premožni bankir Damon Mezzacappa. Z Bryanovo se je Shelby razšel leta 1999, ko se je zapletel v afero z Wintourjevo. Skupni prijatelji pa so o morebitni ponovni zvezi Katherine in Shelbyja povedali: "Imata skupne otroke in sta zelo dobra prijatelja. To je vse."

Medtem pa so se v ameriških medijih pojavile tudi novice, da Bryan, podjetnik, ki se ukvarja s telekomunikacijami, veliko časa preživlja v rodnem Teksasu. Že lanskega novembra so poročali tudi o težavah med mogotcem in Wintourjevo, ki so se pojavile že leta 2013, ko je v javnost prišla informacija o njegovem dolgu državi, ki zaradi neplačanih davkov znašajo približno milijon evrov.