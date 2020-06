Anna Wintour temnopoltim sodelavcem Voguea napisala pismo: Tudi mi smo delali napake

V čustvenem zapisu, namenjenem sodelavcem Voguea in delavcem, ki revijo ustvarjajo, je Anna Wintour zapisala: "Rada bi začela s tem, da sočustvujem z vsemi in v tem pismu bi rada izrazilo svojo empatijo do vsega, kar preživljate: žalost, bolečino in tudi jezo. Še posebej bi to rada povedala temnopoltim sodelavcem naše ekipe. Samo predstavljam si lahko, kakšni so zadnji dnevi za vas. A se zavedam, da nasilje in bolečina, ki jo vidimo v teh dneh, ni nova, da se s tem soočate že dlje časa."

Wintourjeva je povedala, da se zaveda, da Vogue ni naredil dovolj za temnopolte sodelavce in da ji je žal, da je prišlo do tega. "Vem, da se Vogue ni dovolj potrudil, da bi dal več prostora temnopoltim urednikom, novinarjem, fotografom, oblikovalcem in drugim kreativcem. Tudi mi smo naredili napako, ko smo delili fotografije ali zgodbe, ki so kakorkoli prizadele temnopolte. Za vse naše napake prevzemam popolno odgovornost."

Dopisala je, da se zaveda, da verjetno ni najlažje biti temnopolti zaposleni na Vogue, ker jih je hkrati tudi zelo malo."Vem, da nismo naredili dovolj za vas, a obljubljam, da bomo to popravili. Prosim, vedeti morate, da spoštujem tako vas kot tudi vaše mnenje. Poslušala bom in rada bi slišala vaša mnenja, če bi jih radi delili z mano. Prosim ne oklevajte, kontaktirajte me, prosim."

Sporočilo, ki ga je prejelo tudi uredništvo portala Page Six,je bilo poslano pretekli teden. Pretekli teden je tudi urednik revijeBon Appetit dal odpoved, ko so internet preplavile njegove fotografije, na katerih ima obraz obarvan z rjavo barvo, kar je sprožilo rasistične domneve o njegovem odnosu do temnopoltih.