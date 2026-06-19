Anne Hathaway bo znova zibala: pričakuje rojstvo tretjega otroka

Anne Hathaway bo znova zibala. Igralka je s čustveno objavo na družbenem omrežju, v kateri pokaže svoj močno zaobljen nosečniški trebušček, oznanila, da s svojim možem, Adamom Shulmanom , pričakujeta rojstvo tretjega otroka. 43-letnica ima z dve leti starejšim igralcem in producentom, s katerim sta se poročila leta 2012, desetletnega sina Jonathana in šestletnega Jacka .

Novica o nosečnosti je močno razveselila njene oboževalce, kakor tudi stanovske kolege in zvezdniške prijateljice. V komentarjih pod objavo so ji med drugim čestitale Gigi Hadid, Donatella Versace in Lily Collins.

Leta 2020 je Hathaway za Extra spregovorila o tem, kako različni sta bili njeni prvi dve nosečnosti. "Prvi meseci nosečnosti so bili pri meni zelo lahki. Lahko sem počela vse tiste stvari, ki so igralki v pomoč – na primer telovadila in jedla solate, česar med prvo nosečnostjo nisem mogla. Moja prva nosečnost je bila bolj v znamenju kavča, quesadill in sladoleda," je tedaj dejala zvezdnica.