Anne Hathaway: Govorili so mi, da bo pri 35 letih moje kariere konec

Anne Hathaway je v najnovejši zgodbi za angleško spletno stran NET-A-PORTER spregovorila o začetkih svoje igralske kariere in dejala: "Ko sem začela delati v igralski industriji, sem bila večkrat opozorjena, da bo pri 35 letih moje kariere konec. S tem vem, da se sooča veliko žensk. Vendar stvar, ki se je v tem času spremenila, je ta, da ima vedno več žensk svojo kariero tudi v poznejšem obdobju svojega življenja, kar se mi zdi fantastično. Nekdo mi je prejšnji dan rekel: Toliko stvari je, na katere je človek lahko ponosen in toliko je stvari, ki jih lahko izboljšaš," je dodala 41-letna dobitnica oskarja.

Ko gre za zasebno življenje, je igralka veliko bolj zadržana. Je mati dveh otrok, 6-letnega Jonathana in 4-letnega Jacka , ki ju ima z možem Adamom Shulmanom . "Zasebnost je nekaj, kar čutim, da ni bistveno le zame. Sem del ekipe, to je moja družina in ne gre samo zame," je dejala.

Za sabo ima več kot 20-letno kariero in številne nagrade, zato ni presenetljivo, da je Anna vedno odkrito govorila o tem, da je zelo ambiciozna. "Imam cilje, imam sanje in te niso videti veliko drugače kot takrat, ko sem bila mlajša. Še vedno jim sledim," je povedala.

V nedavnem intervjuju za revijo People se je zvezdnica na kratko dotaknila staranja in dejala, da je to samo druga beseda za življenje. "To, kar boste naredili v času staranja, je osebno in odvisno od vas. Jaz se počutim odlično, počutim se bolje kot v svojih dvajsetih, ker veliko bolje skrbim zase," je dejala.

Igralka je v nadaljevanju spregovorila o svoji odločitvi, da se pri tridesetih letih odpove alkoholu. "Med pitjem nisem mogla živeti življenja, kot sem si ga želela," je rekla in opozorila, da zdaj, ko je deset let starejša, ugotavlja, da mora drugače skrbeti zase. "Želim se vrniti in se pogovoriti s 25-letno Anne, ki se je počutila, kot da ji ni treba storiti ničesar. Rekla bi ji: O, draga, draga, tam zunaj je čisto drug svet in ima okus po avokadu," se je še pošalila.