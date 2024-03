Anne Hathaway: Ko sem igrala nosečnico, sem doživela spontani splav

Anne Hathaway ima danes z možem Adamom Shulmanom osemletnega sina Jonathana in štiriletnega sina Jacka , a pot do tega, da je danes presrečna mama dveh otrok, ni bila lahka. V intervjuju za Vanity Fair je namreč razkrila, da se je njena prva nosečnost leta 2015 končala s spontanim splavom.

Prekinitev nosečnosti je za žensko že tako težka izkušnja, igralka pa se je v tistem času znašla še v težji situaciji. "Šest tednov sem na odru igrala vlogo nosečnice. Igrala sem pilotko, ki zanosi in celo rodi na odru," je razkrila in dodala: "Pretvarjala sem se, da sem v redu. A bilo je preveč, da bi to držala v sebi." Svojo zgodbo je zato delila s prijatelji, ki so si ogledali njeno predstavo. Marca leta 2016 je nato igralka rodila svojega prvega sina, tri leta kasneje pa še drugega.