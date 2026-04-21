Anne Hathaway, Meryl Streep in Emily Blunt blestele na premieri 'Hudičevke'

Film Hudičevka v Pradi je vendarle dočakal nadaljevanje. Na newyorški premieri je posebej navdušila Anne Hathaway, ki je na rdečo preprogo stopila v ujemajoči se svileni obleki brez naramnic in rdečih sandalih z visoko peto, lase pa je imela spuščene. V rdeči je bila tudi legendarna Meryl Streep, ki je znova zaigrala modno urednico Mirando Priestly, svojo opravo pa je dopolnila s črnimi dolgimi rokavicami in večjimi temnimi očali.
Med zvezdniki, ki so še stopili na rdečo preprogo, so bili Emily Blunt, Simone Ashley, Paige DeSorbo, Heidi Klum in Winnie Harlow.
Nadaljevanje po dveh desetletjih
Po 20 letih se tako v kinematografe vrača nadaljevanje Hudičevke v Pradi. Poleg utečene četverke, ki jo sestavljajo omenjeni Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci, bodo v svet Hudičevke vstopili še Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak in Pauline Chalamet. Prvi napovednik za filmsko nadaljevanje, ki so ga objavili februarja, pa je v manj kot 24 urah nabral 2,5 milijona ogledov.
