Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Anne Hathaway, Meryl Streep in Emily Blunt blestele na premieri 'Hudičevke'

New York, 21. 04. 2026

Avtor:
K.Z.
Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt in Stanley Tucci

Drugi del kultnega filma Hudičevka v Pradi je doživel svetovno premiero. Na rdeči preprogi v New Yorku so se sprehodili Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt in Stanley Tucci, družbo pa so jim delali tudi drugi zvezdniški obrazi iz sveta modne in zabavne industrije.

Film Hudičevka v Pradi je vendarle dočakal nadaljevanje. Na newyorški premieri je posebej navdušila Anne Hathaway, ki je na rdečo preprogo stopila v ujemajoči se svileni obleki brez naramnic in rdečih sandalih z visoko peto, lase pa je imela spuščene. V rdeči je bila tudi legendarna Meryl Streep, ki je znova zaigrala modno urednico Mirando Priestly, svojo opravo pa je dopolnila s črnimi dolgimi rokavicami in večjimi temnimi očali.

Med zvezdniki, ki so še stopili na rdečo preprogo, so bili Emily Blunt, Simone Ashley, Paige DeSorbo, Heidi Klum in Winnie Harlow.

Nadaljevanje po dveh desetletjih

Po 20 letih se tako v kinematografe vrača nadaljevanje Hudičevke v Pradi. Poleg utečene četverke, ki jo sestavljajo omenjeni Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci, bodo v svet Hudičevke vstopili še Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak in Pauline Chalamet. Prvi napovednik za filmsko nadaljevanje, ki so ga objavili februarja, pa je v manj kot 24 urah nabral 2,5 milijona ogledov.

hudičevka v pradi anne hatheway meryl streep emily blunt

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
