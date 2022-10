Anne Hathaway: Nihče nima pravice obsojati ali sovražiti

Anne Hathaway se je v svoji uspešni igralski karieri z največ zlobnimi komentarji srečala prav v sezoni, ko je domov odnesla največ kipcev, ki so dokazovali njeno igralsko nadarjenost. Ko je leta 2013 prejela oskarja za najboljšo igralko v stranski vlogi, je splet preplavilo ogromno sovražnih komentarjev. Zvezdnica pa se je odločila, da se s tem ne bo obremenjevala. "Veselite se uspešnih žensk," je povedala v zahvalnem govoru na dogodku Ženske v Hollywoodu , ki ga je gostila revija Elle, kjer je bila ena izmed nagrajenk.

Igralka je ponosno poudarila, da se je naučila živeti brez strahu pred sovraštvom. "Nihče nima pravice obsojati ali sovražiti nekoga," je dejala. V govoru je priznala, da se je tudi sama morala naučiti živeti nekoliko bolj prizanesljivo do sebe. "Sovraštvo je po mojem mnenju nasprotje življenja. V grobi zemlji ne more nič pravilno rasti," je metaforično predstavila, kako gleda na sovraštvo, ki smo ga deležni v svetu. "Upam, da se bodo generacije za nami bolj osredotočale na ljubezen," je še dodala.

Dobitnica oskarja je še razkrila, da se je včasih bala, kaj si bodo ljudje mislili o njej, danes pa se je odločila, da je mnenje drugih ne zanima in da se bo trudila biti srečna. Čeprav se Anne zaveda, da nikoli ne moreš biti všeč vsem, je hvaležna ljudem, ki jo podpirajo na njeni poti. Seveda so med njimi tudi njeni oboževalci, ki jo na družbenih omrežjih večkrat pohvalijo in izrazijo podporo.