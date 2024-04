Anne Hathaway o stresni mladosti: Naučiti sem se morala dihati

Anne Hathaway se je v novem podkastu ozrla na svojo preteklost, v kateri je bila pod kroničnim stresom. 41-letna igralka je spregovorila o tem, da je kot mlajša igralka doživljala stalni stres in jemala življenje za samoumevno. "Kot mlada ženska, ki je bila pod kroničnim stresom, se spomnim, da sem nekega dne pomislila, da vse jemljem za samoumevno. Svoje življenje jemljem za samoumevno," je povedala v prvi epizodi podkasta The Interview revije New York Magazine .

"Nimaš pojma, nekaj bi lahko padlo skozi nebo in to bi ti ugasnilo luč. Torej, ko ugotovim, da se stari vzorci vračajo, si preprosto rečem, da ne bom umrla pod stresom." Igralka ni imela odgovora na to, zakaj je bila pod stresom, vendar je dodala, da takrat še ni vedela, kako naj diha. "To je bilo res zapleteno obdobje, vse stvari sem v svoji glavi preveč premišljevala."