Anne Hathaway potrdila nov del filma Princeskin dnevnik: Čudeži se dogajajo

Za zdaj še niso znane dodatne podrobnosti o igralski zasedbi. Ne ve se še niti, ali se bo vrnila Julie Andrews, ki je upodobila babico princese Mie. Igralka je namreč pred leti za Today dejala:"Zdaj je minilo že kar nekaj časa, odkar sta bila narejena prva dva Dnevnika, in nisem prepričana, ampak včasih je najbolje, da dobro stvar pustiš pri miru. Ni mi všeč, ko ljudje molzejo in molzejo in molzejo temo, dokler ni ta mrtva." In dodala: "Včasih je najbolje dobro stvar pustiti pri miru."