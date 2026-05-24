Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Anne Hathaway razkrila, ali se je res odločila za lepotne operacije

Los Angeles, 24. 05. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
anne hathaway

Se je Anne Hathaway res odločila za lepotno operacijo? Govorice o tem so v zadnjem času v medijih vse glasnejše, in čeprav se zvezdnica filma Hudičevka v Pradi 2 ni nikoli pretirano obremenjevala s tem, kaj se o njej govori v javnosti, se je tokrat odločila drugače. V enem svojih zadnjih intervjujev je povedala svojo resnico in dodala, da je v dobi lažnih informacij včasih treba premisliti, preden vsemu verjameš.

Govorice, da je šla pod nož in se odločila za ne le eno, temveč več lepotnih operacij, so Anne Hathaway tokrat očitno prišle do živega. Zvezdnica, ki je sicer znana po tem, da se z raznimi namigovanji v javnosti ne obremenjuje preveč, se je namreč odločila, da bo povedala svojo resnico o tem, kaj je naredila s svojim telesom.

Anne Hathaway se je odločila povedati svojo rensico.
Anne Hathaway se je odločila povedati svojo rensico.
FOTO: Profimedia

V nedavnem izčrpnem intervjuju za prestižno modno revijo Elle je oskarjevka odprla vrata v svojo intimo in neposredno nagovorila javnost glede vprašanj, ki se tičejo njenega videza. Igralka, ki je v svoji karieri večkrat doživela tako vzpone kot ostre kritike, je pojasnila, da se v osnovi izogiba komentiranju lastne estetike. Vendar pa so namigovanja o domnevnih estetskih popravkih dosegla točko, ko molk ni bil več mogoča opcija. "Živimo v času, ko se ljudje počutijo zelo varni pri domnevah, da je tisto, kar si mislijo, dejstvo. Včasih imajo prav, včasih pa ne," je poudarila zvezdnica in s tem osvetlila težavo današnje družbe, ki meša osebne interpretacije z resnico.

Preberi še Anne Hathaway na snemanju filma padla po stopnicah: zrežirano ali resnično?

Ena ključnih točk pogovora je bil videoposnetek, ki ga je zvezdnica objavila marca na svojih družbenih omrežjih. Takrat se je za podelitev nagrad oskar odločila za prav posebno pričesko, s katero je njen obraz videti manj utrujen. "Hotela sem pokazati, da nisem sprejela nobene velike medicinske odločitve. To je bila le oblika las," je razložila o mojstrovini, ki je nastala s pomočjo legendarnega frizerja Orlanda Pite.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pojasnila je, da so prav ti specifični lepotni detajli in tehnike urejanja las popolnoma spremenili optični vtis njenega obraza. Igralka je poudarila, da v tem primeru ni šlo za invazivne postopke, temveč za veščino oblikovanja, ki lahko močno vpliva na celostno podobo, ne da bi bila potrebna medicinska intervencija. "To so pomembne odločitve v življenju," je dodala in priznala, da medicinski dvig obraza v prihodnosti sicer ni izključen.

Igralko v javnosti redko vidimo z možem Adamom Shulmanom.
Igralko v javnosti redko vidimo z možem Adamom Shulmanom.
FOTO: Profimedia

V drugem delu pogovora se je 43-letnica dotaknila svoje preteklosti in osebne transformacije. Priznala je, da ji je v začetnih letih kariere mnenje javnosti pomenilo bistveno več in da je bila v določenih obdobjih izjemno prestrašena. "Ko sem bila mlajša, sem bila zelo stroga do sebe," je razkrila zvezdnica filma Hudičevka v Pradi 2 in dodala, da danes ob tem občuti celo rahlo neugodje. Boji se namreč, da je bila zaradi svoje notranje nesigurnosti včasih morda prestroga tudi do sodelavcev in ljudi okoli sebe. Danes gleda na to obdobje s potrebno distanco in večjim razumevanjem za lastne procese.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Anne Hathaway estetski posegi lepotne operacije Elle intervju hollywoodske zvezde resnica o videzu osebna rast

Heidi Klum: Včasih me je ves čas zeblo, zdaj se potim kot nora

Cekin.si Kaj je prava resnica o Meghan Markle?
Moskisvet.com Samska je komaj dva meseca, k sebi pa že stiska novega
Zadovoljna.si Tako se je odzvala na govorice, da je bila pod nožem
24ur.com Sydney Sweeney priznala: Prej bi morala nagovoriti polemike
24ur.com Salome prestala kirurški dvig obraza, o posegu javno govori
Bibaleze.si Ne boste verjeli, kaj se ji je zgodilo po porodu
24ur.com Sydney Sweeney na detektorju laži razkrila, ali so njene prsi naravne
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
24. 05. 2026 09.50
Avša kot vse ki se nekaj španajo 🤣
Odgovori
+1
1 0
bb5a
24. 05. 2026 09.47
V današnjih časih ne rabjo več operacij, AI poskrbi da so v filmih mlajši, manj gub, več las, bolj suhi, bolj mišičasti, širši, ožji, večji, manjši... skor noben US film ni več brez tega...
Odgovori
0 0
Martinović
24. 05. 2026 08.51
Lahko govori kr hoče, v filmu je nespoznavna.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
zadovoljna
Portal
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
vizita
Portal
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Tako se lahko zaščitite pred stresom
cekin
Portal
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
moskisvet
Portal
Izvedela, kaj je njen partner počel dan pred poroko
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Kotlina
Delovna akcija
Delovna akcija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725