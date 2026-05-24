Anne Hathaway razkrila, ali se je res odločila za lepotne operacije

Govorice, da je šla pod nož in se odločila za ne le eno, temveč več lepotnih operacij, so Anne Hathaway tokrat očitno prišle do živega. Zvezdnica, ki je sicer znana po tem, da se z raznimi namigovanji v javnosti ne obremenjuje preveč, se je namreč odločila, da bo povedala svojo resnico o tem, kaj je naredila s svojim telesom.

Anne Hathaway se je odločila povedati svojo rensico. FOTO: Profimedia

V nedavnem izčrpnem intervjuju za prestižno modno revijo Elle je oskarjevka odprla vrata v svojo intimo in neposredno nagovorila javnost glede vprašanj, ki se tičejo njenega videza. Igralka, ki je v svoji karieri večkrat doživela tako vzpone kot ostre kritike, je pojasnila, da se v osnovi izogiba komentiranju lastne estetike. Vendar pa so namigovanja o domnevnih estetskih popravkih dosegla točko, ko molk ni bil več mogoča opcija. "Živimo v času, ko se ljudje počutijo zelo varni pri domnevah, da je tisto, kar si mislijo, dejstvo. Včasih imajo prav, včasih pa ne," je poudarila zvezdnica in s tem osvetlila težavo današnje družbe, ki meša osebne interpretacije z resnico.

Ena ključnih točk pogovora je bil videoposnetek, ki ga je zvezdnica objavila marca na svojih družbenih omrežjih. Takrat se je za podelitev nagrad oskar odločila za prav posebno pričesko, s katero je njen obraz videti manj utrujen. "Hotela sem pokazati, da nisem sprejela nobene velike medicinske odločitve. To je bila le oblika las," je razložila o mojstrovini, ki je nastala s pomočjo legendarnega frizerja Orlanda Pite.

Pojasnila je, da so prav ti specifični lepotni detajli in tehnike urejanja las popolnoma spremenili optični vtis njenega obraza. Igralka je poudarila, da v tem primeru ni šlo za invazivne postopke, temveč za veščino oblikovanja, ki lahko močno vpliva na celostno podobo, ne da bi bila potrebna medicinska intervencija. "To so pomembne odločitve v življenju," je dodala in priznala, da medicinski dvig obraza v prihodnosti sicer ni izključen.

Igralko v javnosti redko vidimo z možem Adamom Shulmanom. FOTO: Profimedia