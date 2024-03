Anne Hathaway se je odpovedala alkoholu: To ni zame

Anne Hathaway lahko nocoj ob 20. uri na POP TV spremljate v filmu Pripravnik, v katerem ji družbo dela legendarni Robert De Niro.

"Veliko življenjskih odločitev sprejmem na podlagi tega, kar je dobro za duševno zdravje. Prenehala sem stvari, za katere vem, da me izčrpajo ali me pahnejo v vrtinec. Na medmrežju nimam odnosa s seboj," je dejala 41-letna igralka in dodala, da se je naučila tudi biti bolj prijazna do sebe na prizoriščih snemanja, kot je bila, ko je bila na vrhuncu slave v svojih dvajsetih letih.

"Imela sem grozen napad anksioznosti, bila sem sama in nisem vedela, kaj se dogaja. Vsekakor nisem mogla nikomur povedati o tem, čeprav sem v mislih ves čas vedela, da me vsi na snemanju čakajo," se je spominjala težkega trenutka, ki ga je doživela pred leti. "Zdaj se počutim bolj varno iti do nekoga, ki je na mestu odgovornega, ga potegniti na stran in pojasniti, kaj prestajam. Večina ljudi bo posedela z menoj 10 minut in počakala, da napad mine," je pojasnila, kako ravna zdaj.