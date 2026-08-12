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Anne Hathaway se je pošalila na račun govoric, da ima lažni nosečniški trebušček

Los Angeles, 12. 08. 2026 06.00 pred 5 urami 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Anne Hathaway

Igralka Anne Hathaway, ki pričakuje tretjega otroka, se je pred dnevi udeležila premiere svojega novega filma, kmalu zatem pa so se pojavile govorice, da zvezdničin nosečniški trebušček ni pravi. 43-letnica se je na račun teoretikov zarote pošalila z objavo videa in tako zanikala njihove trditve.

Anne Hathaway se je na premieri filma The End of Oak Street pojavila oblečena v kavbojke in razgibano bluzo svetlo modre barve, v kateri je pokazala spodnji del nosečniškega trebuščka. Kmalu zatem so se na družbenih omrežjih pojavili komentarji, kot so: "Zakaj njen trebušček je videti, kot da ni pravi?" in "Dajte, no! Sploh nima pravega trebuščka!" Zvezdnica je novico, da z možem pričakujeta tretjega otroka, javnosti sporočila junija.

Anne Hathaway na premieri v Los Angelesu trebuščka ni skrivala.
Anne Hathaway na premieri v Los Angelesu trebuščka ni skrivala.
FOTO: Profimedia

Da ne more več skrivati nosečnosti, je postalo vidno že pred nekaj tedni, med promocijsko turnejo filma Odiseja, največ pozornosti pa je njen vidno večji trebušček pritegnil prav na nedavnem dogodku, kjer ga je poudarila z izbiro oblačil.

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"Lasni vložek in pravi trebušček," pa se je odzvala na govorice, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, in delila video, na katerem se s pomočjo ekipe stilistov in frizerjev šele pripravlja na dogodek.

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Zvezdničina izbira oblačil je sicer pod drobnogledom že nekaj tednov, odkar na rdeči preprogi promovira filmsko uspešnico Odiseja. Da se bo kmalu razveselila tretjega otroka, ni skrivala niti na premieri v Londonu, kjer je nosila dolgo obleko modre barve, ali v New Yorku, kjer je oblekla svetlo obleko s poudarjenim topom iz srebrnih bleščic.

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Anne Hathaway se je pošalila na račun govoric, da ima lažni nosečniški trebušček

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