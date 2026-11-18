Igralka Anne Hathaway in njen soprog Adam Shulman sta svojo družino povečala še za enega člana. Razveselila sta se rojstva tretjega otroka. 44-letno filmsko zvezdnico so namreč v torek opazili med sproščenim sprehodom po ulicah New Yorka, kjer je v rjavi nosilki skrbno nosila svojega novorojenčka, katerega spol še ni znan, družbo pa ji je delala prijateljica. Uradne izjave zakonca zaenkrat sicer še nista podala.

Adam Shulman in Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Novorojenček se je tako pridružil starejšima bratoma, Jonathanu, rojenemu leta 2016, in Jacku, ki je na svet prijokal leta 2019. Zvezdnica je veselo novico o svoji tretji nosečnosti z javnostjo delila junija letos prek družbenega omrežja Instagram. Takrat je objavila fotografijo, na kateri je ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček. V mesecih, ki so sledili tej objavi, je svojo nosečnost ponosno razkazovala ob različnih priložnostih, med drugim tudi v dvodelnih kopalkah med poletnim oddihom v prestižnem Saint-Tropezu ter med promocijskimi turnejami svojih novih projektov.

Med gostovanjem v priljubljeni pogovorni oddaji Late Night With Seth Meyers julija letos se je dobitnica zlatega globusa duhovito pošalila na račun svoje pozne nosečnosti. V pogovoru je iskreno priznala, da sta bila z možem, 45-letnim oblikovalcem, izjemno presenečena in šokirana, da jima je uspelo.