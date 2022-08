Anne Heche pred smrtjo razkrila, katera igralka naj jo upodobi v filmu

Anne Heche je pred sedmimi meseci razkrila željo o tem, katera igralka naj bi v filmu upodobila njeno mlajšo različico. Izbirala je sicer med dvema, in sicer Miley Cyrus in Kristen Bell , ti dve igralki pa naj bi po njenem mnenju imeli podoben smisel za humor, kot ga je imela sama, najbolje pa naj bi se znašli tudi pri upodabljanju njenega potovanja skozi življenje.

"Obe bi se znašli pri upodabljanju načina sveta, kot bi si jaz želela in menim, da ga živim," je povedala pokojna igralka, ki je kariero začela že kot najstnica v nadaljevanki Another World , v kateri je upodobila dvojčici Vicky Hudson in Marley Love. Prav dejstvo, da je tudi Cyrusova v igralske vode zaplula že v otroštvu, ji je dalo misliti, da bi bila ta primerna, da jo upodobi.

"Videla sem jo v seriji Hannah Montana. Da je bila sposobna zaigrati v taki seriji in biti tako drzna, da je šla od Disneyjeve serije do preobrazbe v pesmi Wrecking Ball, je zelo zgovorno," je januarja povedala zvezdnica. Všeč ji je bil tudi njen način gibanja, petja, njen glas in njeno sočutje. "Vse ima rada, všeč mi je tudi to, da stopi na oder in upa zapeti brez glasbene spremljave. To zame predstavlja pravega umetnika in njegovo udejstvovanje v svetu. Zato bi izbrala Miley Cyrus in hkrati menim, da je dobra igralka," je še dejala.

S Kristen Bell pa je imela 53-letna igralka osebne izkušnje, saj sta leta 2004 skupaj nastopili v televizijskem filmu. "Kristen Bell mi je prinesla drugo nominacijo za emmyja. Pred leti sva v filmu zaigrali mater in hčer," je povedala igralka in pohvalila Kristenino sposobnost pripovedovanja zgodbe. "Ona to stori z veseljem, s svojo osebnostjo, šarmom ob primernem času in s humorjem. V njej vidim veliko sebe in zato se mi zdi, da ni bilo naključje, da sem zaigrala njeno mamo. Želim si, da bi ona zaigrala mene," je bila odkrita 53-letnica.