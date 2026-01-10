Anok Yai po težki diagnozi na nujni poseg zaradi sepse po operaciji

Anok Yai je morala prestati nujno operacijo, s katero so ji rešili življenje. Kot poroča Page Six, je 28-letna manekenka po posegu na pljučih, ki so ga opravili decembra, dobila sepso, zato je bilo njeno življenje ogroženo in je morala na nujno operacijo. Viktorijin angelček naj bi zdaj okreval.

Anok Yai je decembra sporočila, da se bori z gensko boleznijo. FOTO: Profimedia

Manekenka je pred manj kot mesecem na družbenem omrežju sporočila, da so ji zdravniki diagnosticirali gensko bolezen, zaradi katere je njeno srce preveč obremenjeno, vpliva pa tudi na delovanje pljuč. 28-letnica je takrat delila posnetke, na katerih leži v bolnišnični postelji, in razkrila, da je prestala operativni postopek, ki ga običajno opravijo na bolnikih z rakom, a naj bi tudi njej pomagal. Ali je bil prav ta poseg razlog, da je dobila sepso, ni znano, je pa zelo verjetno, še poroča Page Six.