Anok Yai po težki diagnozi na nujni poseg zaradi sepse po operaciji

Anok Yai je morala prestati nujno operacijo, s katero so ji rešili življenje. Kot poroča Page Six, je 28-letna manekenka po posegu na pljučih, ki so ga opravili decembra, dobila sepso, zato je bilo njeno življenje ogroženo in je morala na nujno operacijo. Viktorijin angelček naj bi zdaj okreval.
Manekenka je pred manj kot mesecem na družbenem omrežju sporočila, da so ji zdravniki diagnosticirali gensko bolezen, zaradi katere je njeno srce preveč obremenjeno, vpliva pa tudi na delovanje pljuč. 28-letnica je takrat delila posnetke, na katerih leži v bolnišnični postelji, in razkrila, da je prestala operativni postopek, ki ga običajno opravijo na bolnikih z rakom, a naj bi tudi njej pomagal. Ali je bil prav ta poseg razlog, da je dobila sepso, ni znano, je pa zelo verjetno, še poroča Page Six.
"V minulem letu sem bíla tiho bitko," je zapisala v objavi na družbenem omrežju, kjer je dodala, da je bila večino življenja asimptomatska, da se nekaj dogaja, pa je ugotovila, ko se ji je razvil dolgotrajni kašelj. "Kašelj so začele spremljati bolečine v prsnem košu, nato pa sem začela kašljati kri in se občasno borila za kisik. Odločila sem se, da bom nadaljevala z delom in skušala najti pravega zdravnika ob pravem času. A za takšne stvari ne obstaja pravi čas, saj se je moje zdravstveno stanje slabšalo," je priznala pred mesecem.
