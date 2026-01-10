Naslovnica
Tuja scena

Anok Yai po težki diagnozi na nujni poseg zaradi sepse po operaciji

New York, 10. 01. 2026 12.16 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Anok Yai

Viktorijin angelček Anok Yai je decembra svojim sledilcem sporočila, da se spopada s težko gensko boleznijo, ki ji otežuje delovanje pljuč in srca. 28-letnica je takrat prestala poseg na pljučih, a se je njeno stanje zaradi sepse poslabšalo in je morala na nujno operacijo.

Anok Yai je morala prestati nujno operacijo, s katero so ji rešili življenje. Kot poroča Page Six, je 28-letna manekenka po posegu na pljučih, ki so ga opravili decembra, dobila sepso, zato je bilo njeno življenje ogroženo in je morala na nujno operacijo. Viktorijin angelček naj bi zdaj okreval.

Anok Yai je decembra sporočila, da se bori z gensko boleznijo.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Manekenka je pred manj kot mesecem na družbenem omrežju sporočila, da so ji zdravniki diagnosticirali gensko bolezen, zaradi katere je njeno srce preveč obremenjeno, vpliva pa tudi na delovanje pljuč. 28-letnica je takrat delila posnetke, na katerih leži v bolnišnični postelji, in razkrila, da je prestala operativni postopek, ki ga običajno opravijo na bolnikih z rakom, a naj bi tudi njej pomagal. Ali je bil prav ta poseg razlog, da je dobila sepso, ni znano, je pa zelo verjetno, še poroča Page Six.

Preberi še Manekenka Anok Yai sporočila, da ji genska bolezen 'uničuje' pljuča

"V minulem letu sem bíla tiho bitko," je zapisala v objavi na družbenem omrežju, kjer je dodala, da je bila večino življenja asimptomatska, da se nekaj dogaja, pa je ugotovila, ko se ji je razvil dolgotrajni kašelj. "Kašelj so začele spremljati bolečine v prsnem košu, nato pa sem začela kašljati kri in se občasno borila za kisik. Odločila sem se, da bom nadaljevala z delom in skušala najti pravega zdravnika ob pravem času. A za takšne stvari ne obstaja pravi čas, saj se je moje zdravstveno stanje slabšalo," je priznala pred mesecem.

Kendall Jenner naslovila govorice o homoseksualnosti

Demi Moore o Bruceu Willisu: Vsak teden je en dan posvetil Neilu Diamondu

