Anonimni oboževalec igralki na zabaven način vrnil izgubljeno denarnico

33-letna Kaley Cuoco, ki v priljubljeni seriji Veliki pokovci (The Big Bang Theory) nastopa v osrednji vlogi ženskega lika Penny, je prek Instagrama sporočila, da se ji je zaradi nedavnega dejanja enega od oboževalcev vrnila vera v človeško dobroto. 33-letnica je namreč med obedovanjem v restaraciji Sharky's izgubila denarnico, nekdo od gostov pa jo je prepoznal kot 'Penny iz Velikih pokovcev' in denarnico pobral s tal ter jo kasneje odnesel k blagajni.

''Za mano je najbolj nenavaden teden, kar jih pomnim. Polno je vzponov in padcev ... Če sem iskrena, je vse nabito s čustvi. Verjetno tudi zato, ker se serija bliža koncu ... Kljub temu pa se mi je pred kratkim pripetila izjemno srčna stvar in to enostavno moram deliti z vami. Torej, v restavraciji Sharky's v Calabasasu sem pozabila denarnico in tega nisem ugotovila do večera. Nato me je zagrabila panika in začela sem razmišljati, kje vse sem se nahajala tega dne in na koncu pomislila: O moj bog, tam sem jo pustila ... Ne bom je dobila nazaj, konec je! Poklicala sem v Sharky's in na lastno začudenje izvedela, da jo je nekdo našel in pustil pri njih,''je začela pripovedovati zvezdnica in nadaljevala:''Nekdo jo je pobral s tal in ugotovil, da igram v Velikih pokovcih ter na denarnico napisal 'Penny' ter jo odnesel k vodji restavracije. Kdorkoli je to storil, hvala. Želim si, da bi te lahko spoznala. Res bi ti dala karkoli. Tako hvaležna sem bila, ker je na tem svetu še vedno nekdo tako dober in pošten .... To dejanje ne bo ostalo neopaženo, nikoli ga ne bom pozabila ... Zame bi se ta dan lahko končal zelo slabo.''