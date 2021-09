Ant Anstead delil fotografije sina ob prvem dnevu v vrtcu

Ant najmlajšega sina deli z nekdanjo ženo Christino Haack , ima pa še 17-letno hčer Amelie in 15-letnega sina Archieja s prvo ženo Louise . Oče treh otrok je pred časom za Entertainment Tonight spregovoril o deljenem skrbništvu in odnosih med družinskimi člani.

"Hudzo je preživel prvi dan vrtca," je zapisal ob fotografijah, med katerimi je tudi tista, na kateri drži sina za roko. "Globoko je vdihnil in se zelo zabaval! Vrhunec njegovega dne je bil zagotovo ta, da si je zaslužil svojo prvo nalepko. Hudzo je že zdaj tako aktiven in družaben fant. Igranje z njim se je obrestovalo. Pomembni trenutki," je zaključil svoj zapis.

"Koncept mešanih družin je bolj pogost, kot je bil včasih, saj živimo v družbi, kjer je to postalo bolj sprejeto," je dejal Anstead. "Hudsonovi prijatelji in sošolci iz vrtca so v zelo podobnih situacijah. Najbolj pomembno je, da otroke postavimo na prvo mesto in tako sprejmemo pravo odločitev," je še povedal.