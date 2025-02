Anthony Davis zaradi menjave z Luko Dončićem zapušča svojo sanjsko vilo

Z menjavo kluba pa za igralce pride tudi menjava soigralcev, življenjskega prostora in hkrati načina življenja, kateremu se morajo prilagoditi tudi njihove družine. Tako se mora Anthony Davis nenadoma izseliti iz svojega dvorca v Los Angelesu, za katerega je odštel nekaj manj kot 32 milijonov evrov, in nekaj časa živeti v začasni namestitvi, dokler ne najde trajne rešitve v novem mestu.

Kaj bo naredil 31-letni zvezdnik s svojo posestvijo v Los Angelesu, ni znano. Nekateri ugibajo, da jo bo prodal, spet drugi pa so prepričani, da jo bo obdržal in se v Mesto angelov vračal med sezonami, a bi ga vzdrževanje lahko drago stalo. Kot poročajo ameriški mediji, bi bil tudi s prodajo vile na veliki izgubi, saj je ne bi mogel prodati za toliko, kot jo je kupil, posestvo pa naj bi si v času, ko je tam živel, preuredil po lastnih željah in okusu ter si tako ustvaril svoj sanjski dom.

Davis je nepremičnino v razkošni, zaprti soseski Bel Air Crest v Los Angelesu kupil leta 2021, potem ko je z moštvom LA Lakers podpisal novo petletno pogodbo v vrednosti 190 milijonov.

Košarkarsko in teniško igrišče, bazen, kino, vinska klet...

Posestvo obsega več kot 140.000 kvadratnih metrov, sama vila, velika 1550 kvadratnih metrov, pa ima pogled na bližnje igrišče za golf in kanjon. Del posestva so tudi igrišče za košarko in tenis ter olimpijski bazen. Sama vila ima vinsko klet, majhen kino in ogromno igralnico, nad osrednjim dnevnim prostorom pa je steklena kupola s premerom 10,5 metra, zaradi katere je prostor podnevi nenehno osončen, ponoči pa ponuja pogled na zvezdnato nebo. Ima osem spalnic in 11 kopalnic, v kuhinji pa je miza za 20 ljudi, ki je posebej postavljena tako, da lahko zvezdnik gosti celotno ekipo.