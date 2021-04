Anthony Hopkins je med podelitvijo oskarjev spal

To je za Hopkinsa že drugi oskar za najboljšo moško vlogo – leta 1992 ga je prejel za vlogo Hannibala v filmu Ko jagenjčki obmolknejo . Letos je v svoji kategoriji premagal Riza Ahmeda ( Zvok metala ), Chadwicka Bosemana ( Ma Rainey's Black Bottom ), Garyja Oldmana ( Mink ) in Stevena Yeuna ( Minari ).

“Tony je bil v Walesu, kjer je odrasel, in ob 4.00 sem ga zbudil, da mu povem novico,” je za tuje medije povedal Hopkinsov dolgoletni agent Jeremy Barber. “Bil je vesel in hvaležen,” je še dodal.

Oskarjev nagrajenec se je v svojo rodno državo Wales vrnil pred kratkim. “Po enem letu karantene in dveh odmerkih cepiva se je končno lahko vrnil v Wales. Star je 83 let, zato je bilo to veliko olajšanje po tako napornem letu,” je povedal Barber in pripomnil, da je bila Hopkinsu vloga v Očetu zelo všeč in je nanjo zelo ponosen, zelo veliko pa mu pomeni, da je najstarejši igralec, ki je zmagal v tej kategoriji.