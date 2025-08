Anthony Hopkins z domiselno šalo na račun Kim Kardashian postal viralen

Dvakratni oskarjevec Anthony Hopkins in zvezdnica Kim Kardashian sta v nepričakovanem tandemu nasmejala spletne uporabnike. 44-letna Kim je javnosti nedavno predstavila nov izdelek svojega uspešnega podjetja SKIMS : brezšivno masko za obraz. In le kdo bi bil bolj primeren, da jo preizkusi kot legendarni 87-letni igralec? Hopkins, ki je že leta zvezda na družbenih omrežjih in vedno razpoložen za šalo, si je nadel zvezdničino brezšivno masko na obraz in šel še korak dlje.

Pod igralčevo šaljivo objavo so se vsuli komentarji sledilcev, ki so pograbili vabo in nadaljevali z duhovitimi zapisi: "Boš imel za večerjo kar Kim??," "Prav zaradi takšnih domislic je internet ustvarjen," in tudi "To je najboljša publiciteta vseh časov. Kim, nujno moraš odgovoriti, to je epsko," so se glasili pozivi k odzivu zvezdnice. In res se je oglasila, že nekaj ur po Hopkinsonovi objavi, ki jo je delila na svojem Instagram profilu. Zraven je pripisala: "KRIČIMMMMMMMM!"