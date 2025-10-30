Svetli način
Tuja scena

Anthony Hopkins o bolečem odnosu s hčerko: Nismo svetniki, vsi grešimo

Los Angeles, 30. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Anthony Hopkins je nedavno spregovoril o odnosu z odtujeno hčerko Abigail, s katero zadnjih 20 let nista spregovorila. Z oskarjem nagrajeni igralec, ki bo kmalu izdal knjigo spominov z naslovom We Did Ok, Kid, je v intervjuju za The New York Times dejal, da je v preteklih letih sicer 57-letnico kontaktiral, a se ta ni odzvala.

Igralec Anthony Hopkins bo kmalu izdal knjigo spominov z naslovom We Did Ok, Kid, v kateri piše o svojem življenju, spregovoril pa je tudi o odnosu z odtujeno hčerko Abigail Hopkins, s katero že leta nista bila v stiku. Zvezdnik filmov Ko jagenjčki obmolknejo, Hannibal in Ko pride Joe Black ima 57-letno igralko iz zakona s prvo ženo Petronello Barker.

Anthony Hopkins s svojo hčerko ni v najboljšem odnosu. FOTO: Profimedia

Kot je povedal v nedavnem intervjuju za The New York Times, je bila njegova soproga Stella tista, ki je skušala v njegovem imenu navezati stik z Abigail, a je bil njen poskus neuspešen. "Moja žena Stella ji je poslala vabilo, naj naju pride obiskat. Od nje niti besede. Zato sem pač rekel, da je v redu tudi to. Želim ji vse dobro, a si zaradi tega ne bom puščal krvi. Če želi zapravljati svoje življenje, naj ga. To ni moja stvar. Tudi jaz bi lahko zameril zaradi stvari iz preteklosti, a to je smrt. Ne živiš. Vedeti morate eno stvar, in sicer da smo nepopolni. Nismo svetniki. Vsi smo svetniki in vsi grešimo. Vsi delamo po svojih najboljših močeh. Življenje je boleče," je povedal zvezdnik.

Preberi še Anthony Hopkins o spoznanju, da je alkoholik: Povedal mi je notranji glas

"Včasih so ljudje prizadeti. Včasih smo mi tisti, ki smo prizadeti. A tako ne moremo živeti. Pač moraš preboleti, če pa ne moreš, pa ti želim vso srečo. Nikogar ne obsojam, a sem storil, kar sem lahko. To je to. To je vse, kar bom povedal," je še dejal 87-letnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hopkins na vprašanje, ali upa, da bo hči prebrala njegovo knjigo, ni želel odgovoriti, saj je s svojim morebitnim odgovorom ni želel prizadeti. Abigail je leta 2006 za The Telegraph dejala, da se je pripravljena pobotati z očetom. "Ne vem, kako bi se počutila glede tega. Nikoli si nisva bila blizu. Nikoli nisva razpravljala o življenjskih težavah. Nisva imela stalnega odnosa in nikoli nisem imela občutka, da lahko o teh stvareh govorim z njim," je takrat povedala. V začetku tega leta je na družbenem omrežju razkrila, da je leta 2020 dobila diagnozo raka, ki pa je zdaj v mirovanju.

