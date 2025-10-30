Anthony Hopkins o bolečem odnosu s hčerko: Nismo svetniki, vsi grešimo

Anthony Hopkins je nedavno spregovoril o odnosu z odtujeno hčerko Abigail, s katero zadnjih 20 let nista spregovorila. Z oskarjem nagrajeni igralec, ki bo kmalu izdal knjigo spominov z naslovom We Did Ok, Kid, je v intervjuju za The New York Times dejal, da je v preteklih letih sicer 57-letnico kontaktiral, a se ta ni odzvala.

Igralec Anthony Hopkins bo kmalu izdal knjigo spominov z naslovom We Did Ok, Kid, v kateri piše o svojem življenju, spregovoril pa je tudi o odnosu z odtujeno hčerko Abigail Hopkins, s katero že leta nista bila v stiku. Zvezdnik filmov Ko jagenjčki obmolknejo, Hannibal in Ko pride Joe Black ima 57-letno igralko iz zakona s prvo ženo Petronello Barker.

Kot je povedal v nedavnem intervjuju za The New York Times, je bila njegova soproga Stella tista, ki je skušala v njegovem imenu navezati stik z Abigail, a je bil njen poskus neuspešen. "Moja žena Stella ji je poslala vabilo, naj naju pride obiskat. Od nje niti besede. Zato sem pač rekel, da je v redu tudi to. Želim ji vse dobro, a si zaradi tega ne bom puščal krvi. Če želi zapravljati svoje življenje, naj ga. To ni moja stvar. Tudi jaz bi lahko zameril zaradi stvari iz preteklosti, a to je smrt. Ne živiš. Vedeti morate eno stvar, in sicer da smo nepopolni. Nismo svetniki. Vsi smo svetniki in vsi grešimo. Vsi delamo po svojih najboljših močeh. Življenje je boleče," je povedal zvezdnik.

"Včasih so ljudje prizadeti. Včasih smo mi tisti, ki smo prizadeti. A tako ne moremo živeti. Pač moraš preboleti, če pa ne moreš, pa ti želim vso srečo. Nikogar ne obsojam, a sem storil, kar sem lahko. To je to. To je vse, kar bom povedal," je še dejal 87-letnik.

